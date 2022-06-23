В Тяжине открылась выставочная экспозиция театрального костюма «История моды ХIХ века»

Вниманию посетителей представлены костюмы из спектаклей по пьесам Антона Павловича Чехова «Тот самый дядя Ваня» (2003 г.), Александра Николаевича Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (2004 г.), Николая Васильевича Гоголя «Женитьба» (2008 г.), Александра Васильевича Сухово-Кобылина «Дело Кречинского» (2014 г.), Федора Михайловича Достоевского «Живые Откровения» (2021 г.).

Театральный костюм – важнейший атрибут, помогающий создать образ, психологический портрет персонажа. На выставке представлена среда предметного мира, которая позволяет наиболее точно передать атмосферу времени, переносит в конкретную историческую эпоху, подчеркивая особенности кроя и пошива одежды в ХIХ веке.

Выставка организована в ДК «Юбилейный» поселка Тяжинский в преддверии празднования в 2022 году 60-летия Тяжинского народного театра, 20-летия театра «Лица», 20-летия со дня образования театра-студии «поМОСТ». Выставочная экспозиция будет функционировать до 8 августа. Отличным подарком для посетителей станет фотосессия в атмосфере петербургских мостов, парков, гоголевских «портретов».