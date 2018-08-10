В Тяжине открылся лагерь труда и отдыха для подростков

Лагерь на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних организован для подростков от 14 до 17 лет с целью занятости их во время каникул, а также профилактики безнадзорности и правонарушений. Всего за летнюю кампанию будет проведено два сезона, в ходе которых будет охвачено 20 несовершеннолетних.

Распорядок дня ребят состоит из трудовой и досуговой деятельности. Ежедневно с ними проводит занятия психолог центра. Запланированы встречи с сотрудниками полиции, специалистами Тяжинской районной больницы. Также для них организовано двухразовое питание: завтрак и обед.

Главная задача ребят – это благоустройство районного центра. Они занимаются уборкой мусора на улицах, срубают лопухи и крапиву, пропалывают клумбы с цветами, красят баки для мусора.

По окончанию трудового сезона несовершеннолетние получат заработную плату и материальную поддержку от центра занятости населения Тяжинского района.