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В Тяжине открылся лагерь труда и отдыха для подростков

Лагерь на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних организован для подростков от 14 до 17 лет с целью занятости их во время каникул, а также профилактики безнадзорности и правонарушений. Всего за летнюю кампанию будет проведено два сезона, в ходе которых будет охвачено 20 несовершеннолетних.
Распорядок дня ребят состоит из трудовой и досуговой деятельности. Ежедневно с ними проводит занятия психолог центра. Запланированы встречи с сотрудниками полиции, специалистами Тяжинской районной больницы. Также для них организовано двухразовое питание: завтрак и обед.
Главная задача ребят – это благоустройство районного центра. Они занимаются уборкой мусора на улицах, срубают лопухи и крапиву, пропалывают клумбы с цветами, красят баки для мусора.
По окончанию трудового сезона несовершеннолетние получат заработную плату и материальную поддержку от центра занятости населения Тяжинского района.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/08/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса
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