В Тяжине открылся снежный городок

Здесь учащихся третьих и четвертых классов Тяжинской средней школы № 1 ждал сюрприз – увлекательная игровая программа. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Машей и медведями, ребята приняли участие в конкурсах и игротанцах. За участие в программе ребята получили сладкие подарки от сказочного волшебника и его помощницы.

В снежном городке на площади Ленина наряжена главная елка района. Здесь же установлены две ледовые горки – для ребят постарше и для самых маленьких. Чтобы украсить центральную площадь, администрацией Тяжинского городского поселения закуплено 100 метров цветного дюралайта, 2 светящихся «снежинки», лазер, гирлянды на окна и деревья.

На центральной площади созданы снежные фигуры Деда Мороза, Снегурочки, Сивки-Бурки, Тигра, символа 2019 года – Поросенка, а также персонажей мультфильма «Веселая карусель» – Пса и Петуха.