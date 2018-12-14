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В Тяжине открылся снежный городок

Здесь учащихся третьих и четвертых классов Тяжинской средней школы № 1 ждал сюрприз – увлекательная игровая программа. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Машей и медведями, ребята приняли участие в конкурсах и игротанцах. За участие в программе ребята получили сладкие подарки от сказочного волшебника и его помощницы.
В снежном городке на площади Ленина наряжена главная елка района. Здесь же установлены две ледовые горки – для ребят постарше и для самых маленьких. Чтобы украсить центральную площадь, администрацией Тяжинского городского поселения закуплено 100 метров цветного дюралайта, 2 светящихся «снежинки», лазер, гирлянды на окна и деревья.
На центральной площади созданы снежные фигуры Деда Мороза, Снегурочки, Сивки-Бурки, Тигра, символа 2019 года – Поросенка, а также персонажей мультфильма «Веселая карусель» – Пса и Петуха.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/12/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса
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