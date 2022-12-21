В Тяжине отметили 25-летие Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»

У мемориальной стелы воинам-землякам, участвовавшим в локальных вооруженных конфликтах, состоялся митинг. В Дом культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский были приглашены ветераны, участники боевых действий и вооруженных конфликтов ХХ столетия, их семьи и юнармейцы округа.

Первые упоминания о «Боевом братстве» в Тяжинском округе приходятся на 1980-е годы. Тогда у бывших солдат, служивших в Афганистане, возникла идея о создании общественной организации, решающей проблемы молодых ветеранов.

Более 280 тяжинцев проходили военную службу в «горячих точках». Сегодня бывшие «афганцы», «чеченцы», преодолевшие все трудности социальной адаптации к мирной жизни, увидели в новом поколении ребят исполняющих свой гражданский долг на Донбассе, повторение своей судьбы.

В округе проживают 185 ветеранов боевых действий. Двадцать из них прошли Афганскую войну, 163 человека были участниками событий на территории Северного Кавказа. Один человек выполнял воинский долг в Сирийской Арабской Республике, еще один боец – в республике Таджикистан. За героизм и отвагу 34 тяжинца отмечены боевыми наградами. В локальных вооруженных конфликтах погибли семь воинов-тяжинцев.

В этот день глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров в своем выступлении отметил: «Мы преклоняемся перед матерями и отцами, вырастившими достойных сыновей. Ничем не измерить горе тех, кто не дождался своих детей, мы всегда останемся перед ними в неоплатном долгу. Но главное память о наших ребятах должна быть вечной! И это будет так, пока будет жить наша память и память тех, кто пройдя войну, выстоял в смертельной схватке и остался жив, именно ваша память, кого объединяет особое воинское братство. Вы всегда будете служить примером патриотизма и героизма российских солдат, хранящих память о павших и считающих своим долгом заботиться об их семьях. Все это подтверждается эффективной деятельностью вашей организации в нашем округе».

На мероприятии присвоили (посмертно) звание «Почетный гражданин Тяжинского муниципального округа» Сергею Леонидовичу Баранову, героически погибшему при выполнении воинского долга при проведении спецоперации на Украине и Сергею Александровичу Камардину, участнику боевых действий, который долгое время руководил районным отделением «Российского Союза ветеранов Афганистана». Имена этих людей занесены в Книгу Почета Тяжинского муниципального округа.

Приглашенные были отмечены Почетными грамотами главы Тяжинского муниципального округа и юбилейными медалями «25 лет Боевому Братству». Юнармейцы округа за участие в выставке рисунков «Доблесть, честь и мужество», которая экспонировалась на мероприятии, получили благодарственные письма от секретаря Тяжинского окружного отделения партии «Единая Россия» Александра Ивановича Сорокина.