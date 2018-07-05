В Тяжине отпраздновали 124-ю годовщину со дня образования поселка

На улице Ленина прошли парад колясок и мультшествие воспитанников детских садов. На центральной площади состоялась детская игровая программа и мыльное шоу. Для детей были установлены батуты, работали детские аттракционы, продавались сладости и сувениры. Для всех желающих подкрепиться, работал чайный стол.

На площади Ленина состоялся отчетный концерт «Краски лета» инструментального ансамбля «Дилижанс» (руководитель Максим Викторович Безручко). На главной площадке праздника у администрации Тяжинского муниципального района прошло торжественное мероприятие «Моя любимая малая Родина», посвященное Дню поселка Тяжинский. Всех присутствующих с праздником поздравили заместители главы Тяжинского городского поселения Марина Николаевна Галдецкая и Владимир Андреевич Бобылев.

Были подведены итоги смотра-конкурса «Лучшее оформление и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов, индивидуальной застройки». За победу в поселковом смотре-конкурсе Почетной грамотой главы Тяжинского городского поселения с вручением сертификата на сумму 1 тысяча рублей награждены семья Игоря Николаевича Михалева и Ирины Владимировны Власовой, а также жители дома № 4 по улице Коммунальная (старший по дому Ольга Геннадьевна Тимошенко).

Решением Совета народных депутатов Тяжинского городского поселения звание «Почетный гражданин поселка Тяжинский» присвоено ветерану Вооруженных Сил Сергею Ивановичу Щербакову. Присутствующим на празднике почетным гражданам поселка Тяжинский вручили цветы и сладкие подарки. Для всех собравшихся прозвучали музыкальные поздравления.

На площади Ленина состоялся молодежный флешмоб танцевальных коллективов поселка: «Созвездие» (руководитель Ольга Владимировна Еременко), «Эдельвейс» (руководитель Надежда Айдаровна Богданова), «Карамельки» (руководитель Татьяна Юрьевна Митина), «Весна» (руководитель Марина Владимировна Патрина).

Затем прошла концертно-танцевальная программа «В ритме зажигательных танцев», в которой принимали участие эстрадные коллективы и отдельные исполнители районного Дома культуры «Юбилейный», Парка культуры и отдыха. Сетью магазинов ООО «Адмирал» был проведен молодежный квест «Тяжинские партизаны и подпольщики ищут агента». Победители квеста были награждены денежными премиями. Кульминацией торжества стало зажжение сценических фонтанов.