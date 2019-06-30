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В Тяжине отпраздновали 125-летие поселка

Праздник открыли участники парада колясок и праздничного шествия воспитанников детских садов «Улыбки родному поселку». Затем для детей была организована игровая программа, работали аттракционы, все желающие могли сыграть в шахматы.
Затем на центральной площади состоялось торжественное открытие праздника. Глава Тяжинского городского поселения Николай Александрович Петраков поздравил земляков со 125-летием поселка и вручил почетным гражданам поселка юбилейные медали. И. о. главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков зачитал поздравительный адрес.
Звание «Почетный гражданин поселка Тяжинский» присвоено Валентине Геннадьевне Шевченко. Ее имя будет занесено в Книгу Почетных граждан поселка Тяжинский. За победу в поселковом смотре-конкурсе «Лучшее оформление и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов, индивидуальной застройки» Почетной грамотой главы Тяжинского городского поселения с вручением сертификата на сумму 1 тыс. рублей награждены семьи Галины Германовны Науменко и Виктора Алексеевича Барсукова, Натальи Владимировны и Владимира Алексеевича Камык, жители дома № 10 по улице Первомайская (старший по дому Надежда Павловна Кортякова).
За добросовестный труд, активное участие в общественно-политической жизни Тяжинского городского поселения и в связи с празднованием 125-ой годовщины со дня образования поселка Тяжинский Почетной грамотой главы Тяжинского городского поселения с вручением денежной премии награждены 18 тяжинцев.
За чайным столом можно было полакомиться выпечкой и тортом. После молодежного флешмоба состоялся первый Тяжинский фестиваль эстрадной песни «Звездное лето» с участием музыкальных коллективов и солистов северо-востока Кузбасса.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/06/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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