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В Тяжине отпраздновали 60-летие детской школы искусств № 31

В праздничной программе «Ярмарка талантов» выступили учащиеся и преподаватели школы. В Доме культуры «Юбилейный» зрителям были представлены лучшие номера сольных исполнителей, фольклорных и инструментальных ансамблей, вокальных дуэтов и ансамблей эстрадного пения. Праздник начался веселым ярморочным гулянием, где прозвучали скоморошины в исполнении учащихся отделения театрального искусства и народные песни, которые исполнили: педагогический ансамбль «Барыня» и детские фольклорные ансамбли «Родничок» и «Сударушка».
В роли купцов, собирающих юные таланты, выступили работники Дома культуры, выпускники школы искусств разных лет. В ходе программы свое искусство зрителю дарили выпускники отделения фортепиано Ирина Цалко, Аглая Петрова, выпускник отделения народных инструментов Матвей Пасько. Прозвучали классические произведения в исполнении сводного хора, педагогического вокального дуэта «Классика» и ансамбля русских народных инструментов «Миниатюра». Эстрадное искусство было представлено выпускницей 2017 года Юлией Овчинниковой, ансамблями «Радуга» и «Очаровашки».
По традиции выпускникам 2021 года, а их в этом году было 38, торжественно вручили свидетельства об окончании школы искусств. Заместитель директора по учебной работе Галина Сергеевна Фролова поздравила выпускников, а учащиеся младших классов преподнесли им цветы.
Директор школы Татьяна Владимировна Астраханцева поблагодарила коллектив за творческую работу, любовь к музыке, к профессии, к детям, пожелала терпения, мудрости и вдохновения.
Сценарий мероприятия подготовил заведующий отделением театрального искусства Алексей Васильевич Суханов. Праздничное световое, музыкальное и сценическое оформление было подготовлено работниками районного Дома культуры «Юбилейный». Директор учреждения Сергей Анатольевич Куличков, выпускник школы, поздравил коллектив с юбилеем и пригласил выпускников принять участие в работе творческих коллективов. Участники концерта высоко оценили праздничную селфи-зону. Инициатива ее оформления принадлежит преподавателю школы Ольге Петровне Ивановой. Она не только придумала оформление арки из воздушных шаров, но и совместно с другими работниками оформила стенды и выставку творческих достижений коллектива школы.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/06/2021
Культура
Тяжин

Новости Кузбасса

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