В Тяжине отпраздновали 74-ю годовщину Великой Победы

Праздник начался с движения по улицам кавалькады мотоциклистов и ретроавтомобилей. На привокзальной площади состоялось театрализованное представление «На солнечной поляночке». По центральной улице поселка прошло шествие участников народной акции «Бессмертный полк».

У мемориального комплекса на площади Победы вахту памяти несли юнармейцы. После шествия праздничных колонн здесь состоялся митинг «Великий свет Победы!». Перед собравшимися выступили глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, заместитель губернатора Кемеровской области Елена Алексеевна Пахомова, а также Почетный житель поселка Тяжинский, ровесник Великой Победы Владимир Семенович Фрибус.

На полевой кухне, участники хора ветеранов имени Юрия Черняева, дали праздничный концерт для ветеранов войны и тружеников тыла. На площади имени Ленина работали селфи-зоны, открылась фотовыставка «9 мая в Тяжинском районе». Все желающие могли осмотреть автомобильную военную ретротехнику, пообщаться с участниками движения военной реконструкции – кубанскими казаками и бойцами роты Михаила Кудринского.

Также здесь прошли концертно-танцевальная программа инструментального ансамбля «Дилижанс» «Светлый праздничный май» и праздничный концерт «Победа в сердце каждого живет». Вечером состоялся бал «Салют, Победа!». Праздник в районном центре завершился фейерверком.