В Тяжине отпраздновали День Победы

C утра по улицам окружного центра прошла кавалькада мотоциклистов и ретроавтомобилей. Артисты из «фронтовой бригады» Дома культуры «Юбилейный» побывали с концертом у дома жительницы блокадного Ленинграда Евгении Ивановны Гладиковой и, вместе с представителями власти, поздравили ее с праздником.

В рамках всенародной акции по улице Ленина прошел Бессмертный полк Тяжинского муниципального округа. В шествии приняло участие около 3 тысяч жителей Тяжинского округа. На площади Победы состоялся митинг «В нашей памяти, в наших сердцах», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тяжинцев поприветствовали председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин, министр науки и высшего образования Правительства Кузбасса Ирина Сергеевна Ганиева, председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса Сергей Сергеевич Григорьев.

От имени молодого поколения на митинге выступила эстрадная студия «Квинта» ДК «Юбилейный». Жители и гости поселка почтили память соотечественников минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Завершился митинг песней «День Победы» в исполнении Владимира Зырянова и хора русской песни «Раздолье».

В селфи-зонах была возможность сделать фото на память. Действовала полевая кухня, где все желающие могли подкрепиться кашей. Также на центральной площади можно было познакомиться с автомобильной ретротехникой, затем отправившейся в автопробег Тяжин – Тисуль – Акимо-Анненка – Тяжин.

На территории центра дополнительного образования для ребят прошел мастер-класс «Голуби Победы». Дети рисовали мелом на асфальте, а также приняли участие в квест-игре «Путь к Победе» и викторине. В Доме культуры «Юбилейный» все желающие могли бесплатно посмотреть художественный фильм «Крепкий орешек».

На площади Ленина прошел большой праздничный концерт «Расцвела салютами Победа», в котором приняли участие лучшие творческие коллективы Дома культуры «Юбилейный». Вечером состоялась концертно-танцевальная программа «Майский салют» эстрадных коллективов и солистов округа. Торжества завершились праздничным салютом.