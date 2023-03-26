В Тяжине отпраздновали Навруз

В центре национальных культур учащиеся 6 класса Тяжинской средней школы № 1 имени Н. И. Масалова познакомились с обрядами праздника прихода весны у восточных народов, а также с фольклором татарского народа.

Кроме того отгадывали татарские загадки, которые оказались немного сложнее для ребят, чем привычные – русские. Разгадывали ребусы, в которых были спрятаны слова, о блюдах находящихся на праздничном столе в Навруз.

Так же интересным занятием оказалось составление татарских пословиц. Ребята к каждой татарской пословице, подобрали аналоги русских пословиц. Школьники приняли участие в викторине о традициях Навруза, а также познакомились с татарской народной игрой «Займи место». Завершился праздник всеми любимой русской народной игрой «Воротца». Каждый из ребят получил гостинец – сладкие лакомства.