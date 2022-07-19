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В Тяжине педагоги дополнительного образования детей проводят для ребят конкурсы, игры и квесты

На окраинной улице Таежной каждый вечер организует развлекательные программы педагог Тяжинского центра дополнительного образования Валентина Сергеевна Шугова.
На детской площадке молочно-консервного предприятия по улице Советской и на площадке ПАТП с ребятишками работают Инга Юрьевна Номаль, Ольга Анатольевна Окунева, Наталья Анатольевна Семёнова, Алла Сергеевна Пастухова и Ольга Владимировна Толстова. Подростки упражняются в ловкости, смекалке и выносливости. Подвижные игры, забавные конкурсы, соревнования, викторины – каждый ребенок находит себе занятие по душе.
На площадке Тяжинской средней школы № 2 под руководством Ирины Анатольевны Дюбиковой ребята соревновались в знании правил дорожного движения, отгадывали загадки о дорожных знаках. Ребят ждали увлекательные игры «Красный, зеленый», «Мой друг – дорожный знак», «Веселый жезл». Подростки принимали участие в эстафетах «Внимательный водитель», «Пешеходный переход».

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/07/2022
Образование
Тяжин

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