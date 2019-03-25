В Тяжине почтили память погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово

Концерт в память о погибших в «Зимней вишне» пройдет в Кемерове В Кемерове состоится концерт памяти трагически погибших в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает...

В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне» В Кемерове проходят траурные мероприятия по случаю годовщины пожара в торговом центре «Зимняя вишня...

Пропавшая в Новокузнецке 17-летняя девушка найдена 17-летняя девушка, которую в течение недели искали в Новокузнецке, найдена. О завершении поиска...