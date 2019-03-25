В Тяжине почтили память погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово

На площади РДК «Юбилейный» собрались жители и гости районного центра. Память жертв трагедии почтили минутой молчания. К импровизированному мемориалу возложили цветы, установили поминальные лампады и свечи. В память о детях, их родителях и тех, кто погиб, спасая других, в небо были запущены белые воздушные шары.
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