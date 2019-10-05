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В Тяжине подведены итоги работы по временному трудоустройству подростков

Организация временной занятости несовершеннолетних граждан – одно из направлений программы активной политики занятости населения Кемеровской области. Вопрос очень важный, так как занятость подростков в свободное от учебы время отвлекает молодых людей от антиобщественных проявлений, дает возможность получения заработной платы за свой труд. Приоритетным правом при трудоустройстве несовершеннолетних граждан пользовались подростки из малообеспеченных семей, из семей безработных граждан.
С наступлением летних каникул 50 подростков в возрасте 14-18 лет были трудоустроены на временные рабочие места при содействии службы занятости населения Тяжинского района. В летний период 2019 года шесть работодателей приняли участие в трудоустройстве подростков на временные работы.
При сотрудничестве с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних было трудоустроено 37 подростков. Ребята занимались благоустройством улиц, площадей, игровых площадок районного центра, осуществляли посадку и прополку цветников, убирали мусор.
В Тяжинской районной больнице были трудоустроены 4 подростка. Ребята занимались подсобными работами, уборкой и благоустройством территории. Тяжинский агропромышленный техникум трудоустроил 4-х подростков. Ребята занимались благоустройством, озеленением и очисткой территории.
Активное участие в трудоустройстве несовершеннолетних приняли ООО «БэлКом», ООО «Тяжинское пиво», индивидуальный предприниматель Зинаида Михайловна Тюрина. Трудоустроенные в эти организации подростки занимались благоустройством территории.
Помимо заработной платы из средств областного бюджета, ребята получили материальную поддержку от ЦЗН Тяжинского района в размере 1950 рублей за месяц. Такая форма занятости помогает ребятам получить первый трудовой опыт, а также улучшить своё материальное положение. Во многих семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию, оплата труда подростков - реальный источник пополнения семейного бюджета.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/10/2019
Экономика
Тяжин
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Новости Кузбасса

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