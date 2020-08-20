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В Тяжине подвели итоги деятельности службы занятости населения по организации временных работ

За семь месяцев 2020 года заключено 15 договоров с работодателями на 21 рабочее место. Специалисты центра занятости населения помогли трудоустроиться на временные рабочие места 21 безработному гражданину, испытывающему трудности в поиске работы, состоящему на учете в центре занятости населения.
Участие в программе приняли: инвалиды, лица предпенсионного возраста, матери-одиночки, многодетные родители, граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. После окончания временных работ 11 человек остались работать в организациях. За свой труд граждане получили заработную плату и материальную поддержку в размере 3 тыс. рублей за отработанный месяц.
При трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, активное участие в организации временных работ приняли работодатели: ИП КФХ Росликов С.А., ИП Бабицкая И.А., ИП КФХ Рапана Т.Е., ООО «Новопокровское», ООО «РемСтройКом», ГБУЗ КО «Тяжинская районная больница», УЖТР ТМО.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/08/2020
Экономика
Тяжин
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