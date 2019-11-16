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В Тяжине подвели итоги профобучения за 10 месяцев 2019 года

С января по октябрь 2019 года службой занятости населения Тяжинского района было организовано профессиональное обучение для 140 безработных граждан. Профобучение велось по 19 профессиям (специальностям, курсу обучения), востребованным на рынке труда: парикмахер, кассир торгового зала, швея, закройщик, продавец продовольственных товаров (широкого профиля), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, повар, электрогазосварщик, маникюрша, машинист (кочегар) котельной, слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля категории «Е», водитель автомобиля категории «С», стропальщик, тракторист категории «С», специалист кадровой службы (инспектор по кадрам), массажист, «1С: Бухгалтерия», «Основы пользования персональным компьютером». Также смогли повысить свою квалификацию граждане, имеющие документы об образовании по профессии «электрогазосварщик 2-3 разряда».
На профессиональное обучение были направлены две женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и один пенсионер, стремящийся возобновить трудовую деятельность.
Кроме этого, в рамках программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография», приступили к обучению 7 работников предпенсионного возраста, состоящие в трудовых отношениях с работодателем и 2 граждан предпенсионного возраста, обратившихся в центр занятости населения в поисках работы. Незанятые граждане предпенсионного возраста прошли профессиональную подготовку по профессии «машинист (кочегар) котельной» и после окончания обучения были трудоустроены в муниципальное унитарное предприятие «Комфорт» Тяжинского муниципального района по полученной профессии.
Из числа граждан приступивших к профессиональному обучению 64 человека являются жителями сельской местности. Кроме того, к обучению приступили 23 гражданина, впервые ищущие работу, ранее нигде не работавшие. Также изъявили желание пройти профессиональное обучение 3 гражданина предпенсионного возраста и 3 инвалида.
Согласно статистическим данным профессиональным обучением заинтересовались 46 молодых граждан в возрасте от 16 до 29 лет, что составляет 32,9 процента от общего числа направленных на обучение и 48 граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, что составляет 34,3 процента от общего числа направленных на обучение. Средняя продолжительность обучения за 10 месяцев 2019 года составила 2,34 месяца.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/11/2019
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса

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