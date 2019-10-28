В Тяжине подвели итоги работы по нацпроектам

Общежитие загорелось в Кемерове Пожар произошел вчера поздно вечером. В социальных сетях появились фото с места пожара,...

Юные новокузнечане катались по реке на домиках для уток Юные новокузнечане решили покататься по реке Абе, что протекает по центру города Новокузнецка. За...

Илья Середюк рассказал о новых автобусных маршрутах в Кемерове По словам мэра, новые маршруты могут появиться в 2020 году. В целом, Середюк отметил, что ситуация...