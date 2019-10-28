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В Тяжине подвели итоги работы по нацпроектам

В администрации Тяжинского городского поселения в рамках реализации федерального национального проекта «Формирование современной городской среды» принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».
В документе утверждён план работы по благоустройству дворовых и общественных территорий на 2019 год: 1 дворовая территория (ул. Первомайская, д.10) и 2 общественных (площадь Победы по ул. Ленина 18а, сквер по ул. Ленина, 18б).
Выполнены работы по благоустройству дворовой территории по адресу: пгт Тяжинский, ул. Первомайская, д.10. Отремонтирован дворовый проезд, установлены скамейки и урны.
Также были выполнены работы по благоустройству площади Победы: установлены парковые диваны, урны, цветочницы, смонтировано освещение, отремонтировано покрытие (асфальт и брусчатка). Проведено благоустройство общественной территории «Сквер» по ул. Ленина, 18б. Здесь обновлено асфальтобетонное покрытие.
На эти цели из бюджетов всех уровней выделено 8,2 млн рублей.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/10/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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