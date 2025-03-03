В Тяжине подвели итоги творческого конкурса на лучшую масленичную куклу «Краса - Масленица – 2025»

В экспозициях выставки, развернутой в Доме культуры «Юбилейный» было представлено более 50 работ. Используя различные материалы и вдохновляясь народными традициями, мастера создали яркие образы обрядовых кукол.

Победителями стали:

1 место – Татьяна Николаевна Палагаева (Георгиевский сектор Даниловского СДК - филиал Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности)

2 место – Елена Юрьевна Булгина (Тяжинский центр дополнительного образования) и Ольга Владимировна Щербакова (Новоподзорновский СДК - филиал Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности)

3 место – Татьяна Евгеньевна Кузменкова (Итатский ГДК - филиал Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности) и Анастасия Гольченко (Итатская средняя школа имени Т. Ф. Данкевич).

Дипломом «Приз зрительских симпатий» отмечена Ирина Борисовна Волкова (Итатская коррекционная школа-интернат).

Победители конкурса «Краса - Масленица – 2025» награждены дипломами, а участники – благодарственными письмами управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности