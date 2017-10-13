В Тяжине построят очистные сооружения по решению суда

Прокурор Тяжинского района в интересах неопределённого кругла лиц обратился в суд с иском к администрации Тяжинского городского поселения, в котором просил возложить на администрацию муниципального образования обязанность в течение трех лет со дня вступления решения суда в законную силу возвести и ввести в эксплуатацию очистные сооружения с целью исключения сброса неочищенных сточных вод в водные объекты района.

В связи с отсутствием очистных сооружений хозяйственно-бытовые сточные воды муниципального образования «Тяжинское городское поселение» попадают в центральную канализационную сеть, откуда, не подвергаясь очистке, по различным дренажным и мелиоративным каналам попадают в реку Кызыл-Юн, проходящую через территорию городского поселения, чем нарушаются требования Водного кодекса РФ и Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ.

Решением Тяжинского районного суда от 03 мая 2017 года исковые требования прокурора удовлетворены. Данное решение было обжаловано.

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Кемеровской областного суда от 20 июля 2017 года решение Тяжинского районного суда Кемеровской области от 3 мая 2017 года оставлено без изменения и вступило в законную силу.

То есть с 20 июля 2017 года по 19 июля 2020 года у администрации Тяжинского городского поселения имеется обязанность по организации, возведению и вводу в эксплуатацию очистных сооружений на территории Тяжинского городского поселения в месте, исключающем сброс неочищенных сточных вод с центрального коллектора канализационной сети Тяжинского городского поселения, в реку Кызыл-Юн.