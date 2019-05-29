В Тяжине появилась липовая аллея, высаженная в честь 95-летнего юбилея района

Несколько сомнительных сайтов заблокировали в Кузбассе В Кузбассе заблокированы сайты, на которых продавались государственные документы об образовании,...

В центре Кемерова появился диагональный пешеходный переход Разметку, которая делает возможным переход крупного перекрестка по диагонали, нанесли на...

Кемеровчанин воровал велосипеды и продавал их в интернете В Кемерове житель Лесной Поляны обворовывал своих соседей и продавал похищенное в интернете. За...