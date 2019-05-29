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В Тяжине появилась липовая аллея, высаженная в честь 95-летнего юбилея района

Работники бюджетных учреждений и предприятий, представители общественности высадили возле центра дополнительного образования 45 деревцев липы. В лесопосадках принял участие глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин.
Не осталась в стороне и молодежь, в акции по озеленению поселка приняли участие студенты-второкурсники Тяжинского агропромышленного техникума Игорь Анашкин и Артем Костюнин. От молодогвардейцев дерево на юбилейной аллее посадил Максим Подлесных.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/05/2019
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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