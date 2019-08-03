Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине появился арт-объект

По договорённости с главой Тяжинского муниципального района Сергеем Николаевичем Кошкиным житель райцентра Евгений Викторович Егошин безвозмездно установил на площади Ленина у фонтана арт-объект «Я люблю Тяжин». Свою композицию мастер посвятил 95-летию Тяжинского района.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/08/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Забег и возложение цветов: как отмечали День ВДВ в Новокузнецке
Сегодня Новокузнецк отмечает День воздушно десантных войск. В честь этого в городе прошли...
Видео: в центре Кемерова маленький мальчик пугал прохожих адом
В Центральном районе Кемерова, на пересечении Октябрьского и Терешковой, мужчина устроил проповедь...
Начало августа в Кузбассе будет аномально жарким
По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, август в Кузбассе начнётся с жаркой погоды. Даже...
Кости кузбасских динозавров оценит ведущий палеонтолог России
Кости кузбасских динозавров оценит ведущий палеонтолог России. Он приедет в область с рабочим...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus