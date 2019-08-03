В Тяжине появился арт-объект

По договорённости с главой Тяжинского муниципального района Сергеем Николаевичем Кошкиным житель райцентра Евгений Викторович Егошин безвозмездно установил на площади Ленина у фонтана арт-объект «Я люблю Тяжин». Свою композицию мастер посвятил 95-летию Тяжинского района.
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