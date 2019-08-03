В Тяжине появился арт-объект

Забег и возложение цветов: как отмечали День ВДВ в Новокузнецке Сегодня Новокузнецк отмечает День воздушно десантных войск. В честь этого в городе прошли...

Видео: в центре Кемерова маленький мальчик пугал прохожих адом В Центральном районе Кемерова, на пересечении Октябрьского и Терешковой, мужчина устроил проповедь...

Начало августа в Кузбассе будет аномально жарким По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, август в Кузбассе начнётся с жаркой погоды. Даже...