В Тяжине появился памятник пассажиру

В Новокузнецк поступил новый ангиографический комплекс В новокузнецкий филиал Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера имени...

В Кемерове раньше срока возобновят подачу горячей воды В областном центре раньше срока возобновляется подача горячей воды. Специалисты завершают первый...

Двадцать девять медработников в Новокузнецке заразились коронавирусом Олег Евса заверил, что все медработники, работающие с "ковидниками", обеспечены...