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Железнодорожники установили скульптуру в пристанционном сквере. Памятник пассажиру приветствует проходящие по Транссибирской железнодорожной магистрали поезда поднятой в руке шляпой. Скульптура выполнена из гипса на основе металлического каркаса.
Скульптуру установили в рамках плановых работ по благоустройству территории. В Мариинске станцию украсила фигура медведя, а в Тяжине появился памятник пассажиру, сошедшему с поезда. Здесь же рядом парковые диваны, где проезжающие пассажиры могут отдохнуть на свежем воздухе.
Обновленный сквер быстро набирает популярность среди жителей и гостей поселка. Памятник пассажиру всегда в центре внимания любителей фотографии.
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