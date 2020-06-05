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В Тяжине появился памятник пассажиру

Железнодорожники установили скульптуру в пристанционном сквере. Памятник пассажиру приветствует проходящие по Транссибирской железнодорожной магистрали поезда поднятой в руке шляпой. Скульптура выполнена из гипса на основе металлического каркаса.
Скульптуру установили в рамках плановых работ по благоустройству территории. В Мариинске станцию украсила фигура медведя, а в Тяжине появился памятник пассажиру, сошедшему с поезда. Здесь же рядом парковые диваны, где проезжающие пассажиры могут отдохнуть на свежем воздухе.
Обновленный сквер быстро набирает популярность среди жителей и гостей поселка. Памятник пассажиру всегда в центре внимания любителей фотографии.

 

Общество
Мариинск
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/06/2020
Общество
Мариинск
Тяжин
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Новости Кузбасса

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