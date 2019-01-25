В Тяжине продолжается акция «Чтим и помним»

Ее проводят волонтеры, отдел молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района, администрация Тяжинского городского поселения.

Студенты 2 курса Тяжинского агропромышленного техникума, участники волонтерского отряда «Доброе сердце» Родион Горбунов и Василий Тимофеев очистили снег на могиле ветерана Великой Отечественной войны, Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.

Благодаря труду добровольцев каждый желающий в любое время года может отдать дань уважения героическому земляку.