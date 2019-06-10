В Тяжине продолжается акция «Добрые дела малой Родине»

Судебная экспертиза не признала кемеровскую «Лапландию» аварийной Завершена экспертиза по кемеровскому торговому центру «Лапландия». Как рассказал осведомлённый...

Велопробег ко Дню России: где в Новокузнецке ограничат движение В целях обеспечения безопасности водителей и пассажиров при проведении велопробега, посвященного...

В Новокузнецке пройдёт вечерний велопробег Вечером 11 июня в Новокузнецке пройдёт городской велопробег, приуроченный к празднованию Дня России...