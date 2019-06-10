Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине продолжается акция «Добрые дела малой Родине»

В районном центре полным ходом идут приготовления к празднованию 125-й годовщины со дня образования посёлка Тяжинский и 95-летию Тяжинского района. Специалисты администрации Тяжинского городского поселения благоустраивают цветники, выставляют вазоны, высаживают цветы.
На клумбе возле Тяжинского центра дополнительного образования высажена рассада сальвии, возле мемориала воинам-интернационалистам - петуния. Всего в юбилейный год планируется высадить более 4,5 тысяч корней цветов.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/06/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Судебная экспертиза не признала кемеровскую «Лапландию» аварийной
Завершена экспертиза по кемеровскому торговому центру «Лапландия». Как рассказал осведомлённый...
Велопробег ко Дню России: где в Новокузнецке ограничат движение
В целях обеспечения безопасности водителей и пассажиров при проведении велопробега, посвященного...
В Новокузнецке пройдёт вечерний велопробег
Вечером 11 июня в Новокузнецке пройдёт городской велопробег, приуроченный к празднованию Дня России...
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus