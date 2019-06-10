В Тяжине продолжается акция «Добрые дела малой Родине»

В районном центре полным ходом идут приготовления к празднованию 125-й годовщины со дня образования посёлка Тяжинский и 95-летию Тяжинского района. Специалисты администрации Тяжинского городского поселения благоустраивают цветники, выставляют вазоны, высаживают цветы.
На клумбе возле Тяжинского центра дополнительного образования высажена рассада сальвии, возле мемориала воинам-интернационалистам - петуния. Всего в юбилейный год планируется высадить более 4,5 тысяч корней цветов.
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