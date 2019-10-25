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В Тяжине продолжается благотворительная акция «Безопасный дом»

При поддержке главы Тяжинского городского поселения Николая Александровича Петракова специалисты социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних посетили 15 многодетных семей и вручили им 30 автономных пожарных извещателей: по два датчика каждой семье.
В случае возгорания или задымления датчик будет издавать звуковой сигнал, тем самым предупреждая жильцов о возникновении пожара и давая возможность своевременно его ликвидировать. Благодаря таким датчикам владельцы домов и квартир смогут сохранить жизнь и здоровье своей семьи, а также свое жилье.
Комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации Тяжинского городского поселения, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, ООО ОА «Шериф» посещают семьи с несовершеннолетними детьми, проводят профилактические беседы по противопожарной безопасности, устанавливают извещатели.
В посёлке Тяжинский проживает 223 многодетные семьи. Автономные пожарные извещатели установлены в 194 семьях, 8 семей письменно отказались от установки. Работа по противопожарным мероприятиям продолжается.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/10/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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