В Тяжине продолжается благотворительная акция «Безопасный дом»

При поддержке главы Тяжинского городского поселения Николая Александровича Петракова специалисты социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних посетили 15 многодетных семей и вручили им 30 автономных пожарных извещателей: по два датчика каждой семье.
В случае возгорания или задымления датчик будет издавать звуковой сигнал, тем самым предупреждая жильцов о возникновении пожара и давая возможность своевременно его ликвидировать. Благодаря таким датчикам владельцы домов и квартир смогут сохранить жизнь и здоровье своей семьи, а также свое жилье.
Комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации Тяжинского городского поселения, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, ООО ОА «Шериф» посещают семьи с несовершеннолетними детьми, проводят профилактические беседы по противопожарной безопасности, устанавливают извещатели.
В посёлке Тяжинский проживает 223 многодетные семьи. Автономные пожарные извещатели установлены в 194 семьях, 8 семей письменно отказались от установки. Работа по противопожарным мероприятиям продолжается.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Из-за неверных цифр тариф на тепло для прокопчан был завышен на 167,4 %. Организация незаконно...
|
Власти Кузбасса возвратят в федеральный бюджет 373,5 миллиона рублей. Они не предоставили...
|
Административный протокол составлен в отношении жителя Новокузнецка Игоря Горланова, порвавшего...
|
Хочу сделать акцент на этом: комментарии жителей в соцсетях по тому или иному вопросу — это...