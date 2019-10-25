В Тяжине продолжается благотворительная акция «Безопасный дом»

В кузбасском городе был значительно завышен тариф на тепло Из-за неверных цифр тариф на тепло для прокопчан был завышен на 167,4 %. Организация незаконно...

Кузбасс вернет в федеральный бюджет 373,5 миллиона рублей Власти Кузбасса возвратят в федеральный бюджет 373,5 миллиона рублей. Они не предоставили...

Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке Административный протокол составлен в отношении жителя Новокузнецка Игоря Горланова, порвавшего...