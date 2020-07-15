В Тяжине продолжается благотворительная акция по вручению автономных пожарных извещателей

В Кузбассе погиб водитель Honda после ДТП с КамАЗом Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Кузбасса, по предварительным данным, водитель Honda Stepwgn...

Власти Кузбасса разрешили проведение школьных выпускных "Разрешить 1 августа проведение на территории образовательных организаций торжественных...

В Кузбассе погиб водитель Honda после ДТП с КамАЗом Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Кузбасса, по предварительным данным, водитель Honda Stepwgn...