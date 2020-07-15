В Тяжине продолжается благотворительная акция по вручению автономных пожарных извещателей

Специалисты социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и представители местной власти посетили 17 семей, воспитывающих детей-инвалидов, и вручили им 34 противопожарных извещателей: по два датчика каждой семье. Также все семьи проконсультировали по их установке и пользованию.
В случае возгорания или задымления датчик будет издавать звуковой сигнал, тем самым предупреждая жильцов о возникновении пожара. Благодаря таким датчикам владельцы домов смогут сохранить жизнь и здоровье своей семьи, свое жилье.
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