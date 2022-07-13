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В Тяжине продолжается работа по проекту «Театральная среда»

В рамках областной акции «Театральные каникулы» его осуществляют Дом культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский, народный театр «Лица» и молодежная театр-студия «поМОСТ».
В очередную «театральную среду» состоялось знакомство юных театралов с азами сценического искусства по тематике «Актерские импровизации». Режиссер народного коллектива театра «Лица» Марина Георгиевна Чипилева провела комплекс тренинговых упражнений по развитию навыков актерского мастерства, умению концентрирования сценического внимания, фантазии и воображения.
Кульминацией встречи стал элемент тренинга «Мой сценический образ», в котором участники придумали и исполнили роль, как настоящие артисты, а затем проявили свои режиссерские способности, осуществив малую театральную постановку.
У всех желающих окунуться в мир театрального искусства, приобщиться к актерской школе великого русского театра, к ее основам и традициям, есть такая возможность каждую среду с 15.00 до 18.00 в малом зале ДК «Юбилейный».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/07/2022
Культура
Тяжин
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