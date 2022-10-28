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В Тяжине продолжается строительство многоквартирного дома по улице Луговая, 46 Б

В четырехэтажной новостройке будет 32 квартиры. Работы ведутся подрядной организацией ООО «ЖилРемСтрой» с привлечением бюджетных средств, в рамках федеральных и региональных жилищных программ, национального проекта «Жилье и городская среда».
Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров проинспектировал ход строительных работ. Дом строится из железобетонных панелей. Уже возведены цоколь и первый этаж здания, установлены лестничные марши. Межэтажные перекрытия выполнены из железобетонных плит. В ближайшее время подрядная организация приступит к возведению следующего этажа.

 

 

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/10/2022
Общество
Тяжин
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