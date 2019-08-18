В Тяжине продолжается текущий ремонт автодорог

Уже отремонтированы и сданы дороги по улицам Тельмана, Южная, Комсомольская, Октябрьская. Готова к сдаче автомобильная дорога по улице Горького. Сейчас работы ведутся по улицам Красноармейская и Юбилейная.
Согласно муниципальных контрактов работы выполняет ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (генеральный директор Сергей Дмитриевич Григорович). На эти цели из средств областного бюджета выделено 28 млн. рублей, из средств местного бюджета – 1,4 млн. рублей.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кемерове рано утром 18 августа произошёл крупный пожар. Сообщение о возгорании в частном жилом...
|
В пятницу, 16 августа, в Южном районе города Кемерово маршрутное такси насмерть сбила девушку на...
|
В ночь с 17 на 18 августа в Калтане загорелся магазин. О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МЧС...
|
По предварительной информации, ДТП спровоцировал выехавший на встречную полосу движения водитель...