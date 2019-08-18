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В Тяжине продолжается текущий ремонт автодорог

Уже отремонтированы и сданы дороги по улицам Тельмана, Южная, Комсомольская, Октябрьская. Готова к сдаче автомобильная дорога по улице Горького. Сейчас работы ведутся по улицам Красноармейская и Юбилейная.
Согласно муниципальных контрактов работы выполняет ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (генеральный директор Сергей Дмитриевич Григорович). На эти цели из средств областного бюджета выделено 28 млн. рублей, из средств местного бюджета – 1,4 млн. рублей.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/08/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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