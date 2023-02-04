В Тяжине продолжается возведение 32-квартирного жилого дома

Работы ведутся подрядной организацией ООО «ЖилРемСтрой» с привлечением бюджетных средств, в рамках федеральных и региональных жилищных программ, национального проекта «Жилье и городская среда».

Четырехэтажная новостройка по улице Луговая, 46Б возводится из железобетонных панелей. Строители уже смонтировали каркас здания от цоколя до третьего этажа, установили лестничные марши. Межэтажные перекрытия выполнены из железобетонных плит. Сейчас возводятся стены и перекрытия четвертого этажа. К монтажу кровли дома строители планируют приступить в конце февраля.



Строящийся объект посетил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.