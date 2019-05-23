В Тяжине продолжаются акции по озеленению территории
Специалисты администрации Тяжинского городского поселения высадили по улице Ленина березки. Деревца были посажены на месте бесхозной клумбы у бывшего магазина «Калина», а также возле аптеки «Здравствуйте». Всего было высажено 35 березок.
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