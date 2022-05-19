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В Тяжине продолжаются работы по благоустройству

В минувшем году в Парке культуры и отдыха было частично сделано устройство твердых покрытий аллей, дорожек и площадей. Сейчас ведется вырубка аварийных тополей и корчевка пней. На 2023 год запланирована посадка новых кустарников, а также хвойных и лиственных деревьев.
Кроме того в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в текущем году в окружном центре будут выполнены работы по благоустройству одной дворовой территории расположенной по улице Коммунальная, дом 2.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/05/2022
Общество
Тяжин

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