В Тяжине продолжаются работы по благоустройству

В минувшем году в Парке культуры и отдыха было частично сделано устройство твердых покрытий аллей, дорожек и площадей. Сейчас ведется вырубка аварийных тополей и корчевка пней. На 2023 год запланирована посадка новых кустарников, а также хвойных и лиственных деревьев.

Кроме того в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в текущем году в окружном центре будут выполнены работы по благоустройству одной дворовой территории расположенной по улице Коммунальная, дом 2.