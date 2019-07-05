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В Тяжине продолжаются работы по ремонту автодорог

Ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно муниципальных контрактов работы выполняет ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (генеральный директор Сергей Дмитриевич Григорович). На эти цели из средств областного бюджета выделено 28 млн. рублей, 1,4 млн рублей из средств местного бюджета.
Всего в 2019 году запланировано провести текущий ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог по улицам: Октябрьская (от примыкания к ул. Коммунальная до примыкания к ул. Тельмана); Красноармейская, Юбилейная (от примыкания к пер. Некрасова до примыкания к ул. Ленина); Южная (от примыкания к ул. Коммунальная до примыкания к ул. Ленина); Комсомольская (от примыкания к ул. Коммунальная до примыкания к улице Южная); ул. Горького (от примыкания к ул. Первомайская до ж/д переезда).
Уже отремонтирована улица Тельмана и Южная. В настоящий момент ведется укладка асфальтобетонного покрытия по улице Октябрьская.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/07/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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