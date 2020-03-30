В Тяжине продолжаются работы по текущему ремонту и замене электрооборудования уличного освещения
Работы выполняют сотрудники общества с ограниченной ответственностью УК «СтройТрансСервис» (руководитель ликвидационной комиссии Сергей Геннадьевич Вакуленко).
Уже заменено более 20 ламп по улицам: Кооперативная, Советская, Вокзальная. В настоящее время ведутся работы по улицам Северная и Садовая.
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