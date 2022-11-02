В Тяжине проходит месячник к 100-летию со дня рождения Николая Масалова

О Герое Кузбасса, воине-сибиряке Николае Ивановиче Масалове, спасшем 30 апреля 1945 года немецкую девочку известно далеко за пределами России. Его подвиг запечатлен в памятнике советскому воину-освободителю в городе Берлине.

В рамках месячника для студентов Тяжинского агропромышленного техникума организованы экскурсии в музее на колесах, посвященном легендарному земляку. Их проводит заведующая окружным историко-краеведческим музеем Татьяна Викторовна Макарова. Также студенты участвуют в познавательном квесте «Прикоснись к подвигу».

В учебном корпусе и в музее техникума оформлены выставки, рассказывающие о жизни и подвиге Николая Ивановича Масалова.