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В Тяжине проходит месячник к 100-летию со дня рождения Николая Масалова

О Герое Кузбасса, воине-сибиряке Николае Ивановиче Масалове, спасшем 30 апреля 1945 года немецкую девочку известно далеко за пределами России. Его подвиг запечатлен в памятнике советскому воину-освободителю в городе Берлине.
В рамках месячника для студентов Тяжинского агропромышленного техникума организованы экскурсии в музее на колесах, посвященном легендарному земляку. Их проводит заведующая окружным историко-краеведческим музеем Татьяна Викторовна Макарова. Также студенты участвуют в познавательном квесте «Прикоснись к подвигу».
В учебном корпусе и в музее техникума оформлены выставки, рассказывающие о жизни и подвиге Николая Ивановича Масалова.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/11/2022
Образование
Тяжин
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