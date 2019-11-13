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В Тяжине проходит выставка декоративно-прикладного творчества

В рамках реализации федерального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», персональная выставка «Вот такие – руки золотые», посвященная месячнику «Отчий дом», развернута в Центре социального обслуживания населения.
Автор представленных работ - получатель социальных услуг на дому Валентина Ивановна Гулевич. Валентина Ивановна, родилась 13 февраля 1949 года в селе Кубитет Тяжинского района. Вот уже более 20 лет женщина проживает в поселке Итатский. Она разносторонний, творческий и талантливый человек, но при этом целеустремленный и трудолюбивый. Вязать Валентину Ивановну научила мама, а вышивать - первая учительница. Работая завклубом, Валентина Ивановна сама оформляла стенды и училась рисовать. Сейчас женщине 70 лет, но она не теряет интерес к жизни, стремится познавать новые виды творчества.
В представленной экспозиции – более 20 работ, выполненных в различных техниках: живопись, вышивка нитями мулине, вязание крючком. Вышитые творения удивляют своей сложностью и богатой цветовой палитрой. На картинах посетители выставки видят застывшие гроздья сирени, бутоны роз, и букет герани, источающие нежность, а искусно вышитые иконы святых позволяют по иному, взглянуть на традиционную иконопись.
Также на выставке можно познакомиться с портретами созданными Валентиной Ивановной Гулевич. Все ее работы вызывают восхищение, в глазах героев портретов отражается мудрость, красота, доброта и тревога за будущее.
Есть на выставке и вязаные вещи: яркая ажурная шаль, оригинальный жилет из квадратов и необычный шарфик, связанный крючком с использованием вилки.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/11/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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