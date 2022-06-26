В Тяжине прошел библиотечный квилт «Это опасно - не рискуй напрасно»

В рамках участия в международной антинаркотической акции был оформлен стенд, состоящий из отдельных частей-лоскутов с тематической информацией о наркотиках и их влиянии на организм человека, о преимуществах здорового образа жизни.

В течение дня библиотекари рассказывали молодежи поселка о том, что наркомания – самое страшное явление нашего времени, и как важно научиться не поддаваться на провокации. Библиотекари предлагали принять участие в составлении квилта по теме «Альтернатива наркотикам». Цветные стикеры с ответами участники размещали на образующем узор «лоскутном полотне».

Для участников квилта был проведен обзор книжной выставки «К здоровью наперегонки».