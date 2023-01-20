В Тяжине прошел час мужества «Ленинград сражался и жил»

Библиотекари Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова Наталья Ивановна Дурнова и Виктория Викторовна Рябовалова напомнили студентам агропромышленного техникума, что 18 января исполнилось 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Этот день 1943 года стал переломным в ходе Великой Отечественной войны, он укрепил в людях веру в неотвратимость победы над жестоким и беспощадным врагом.

Ведущие рассказали студентам о великом подвиге ленинградцев, которые сделали все возможное для сохранения города, о героизме и мужестве людей, живших и работавших в невыносимых условиях блокады. Также библиотекари провели обзор книжной выставки «Город мужества и славы», в ходе которого представили вниманию ребят издания, посвященные героям блокадного Ленинграда.