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В Тяжине прошел час мужества «Ленинград сражался и жил»

Библиотекари Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова Наталья Ивановна Дурнова и Виктория Викторовна Рябовалова напомнили студентам агропромышленного техникума, что 18 января исполнилось 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Этот день 1943 года стал переломным в ходе Великой Отечественной войны, он укрепил в людях веру в неотвратимость победы над жестоким и беспощадным врагом.
Ведущие рассказали студентам о великом подвиге ленинградцев, которые сделали все возможное для сохранения города, о героизме и мужестве людей, живших и работавших в невыносимых условиях блокады. Также библиотекари провели обзор книжной выставки «Город мужества и славы», в ходе которого представили вниманию ребят издания, посвященные героям блокадного Ленинграда.

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/01/2023
Культура
Тяжин
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