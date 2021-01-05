В Тяжине прошел детективный квест «Спасение Нового года»

В мероприятии приняли участие верные друзья историко-краеведческого музея. Участники игры разгадывали головоломки, искали подсказки и решали непростые задачи.
Итогом квеста стали новогоднее настроение, положительные эмоции и подарок от Деда Мороза.
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