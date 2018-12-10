В Тяжине прошел детский праздник «День рождения Деда Мороза»

В РДК «Юбилейный» собрались 80 воспитанников детсадов районного центра. Работники районного Дома культуры подготовили для ребятишек увлекательную программу. По ходу действия дети вместе со Снегурочкой и сорокой-почтальоном путешествовали по сказочному лесу, побывали в гостях у Деда Мороза, играли и шутили.

Воспитанники детских садов подготовили для именинника номера художественной самодеятельности и памятный подарок, сделанный своими руками. В свою очередь Дед Мороз со Снегурочкой вручили воспитанникам каждого детского сада сладкие подарки.