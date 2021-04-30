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В Тяжине прошел флешмоб, посвященный приближающемуся Дню Победы

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума читали стихотворения военной тематики Михаила Светлова, Расула Гамзатова, Владимира Высоцкого, Татьяны Лавровой, Николая Рыленкова.
Затем участники флешмоба исполнили песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. К ребятам присоединились и педагоги техникума.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/04/2021
Образование
Тяжин

Новости Кузбасса

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