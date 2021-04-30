В Тяжине прошел флешмоб, посвященный приближающемуся Дню Победы

Салюты в День Победы кузбассовцам предстоит смотреть в медицинских масках Сегодня, 29 апреля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о порядке проведения...

В память о земляках в Кузбассе высадят почти 500 тысяч деревьев В Кузбассе в память о земляках — участниках Великой Отечественной войны в 2021 году планируют...

В Новокузнецке на неделю перекроют дорогу на Карлык В Новокузнецке на неделю будет перекрыта дорога на Карлык. Как сообщили в управлении транспорта и...