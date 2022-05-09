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В Тяжине прошел гала-концерт окружного фестиваля молодежного творчества «Эхо войны»

Традиционный фестиваль проходит среди образовательных учреждений округа, участников художественной самодеятельности учреждений культуры и работающей молодежи. Свое творчество юные артисты посвятили 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.
Собравшихся на площади Ленина земляков приветствовал глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. В концерте были представлены лучшие номера фестиваля «Эхо войны». Завершил концерт молодежный флэшмоб «Помним всем сердцем» с участием танцевальных коллективов окружного центра.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/05/2022
Культура
Тяжин
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