В Тяжине прошел гала-концерт окружного фестиваля молодежного творчества «Эхо войны»

Традиционный фестиваль проходит среди образовательных учреждений округа, участников художественной самодеятельности учреждений культуры и работающей молодежи. Свое творчество юные артисты посвятили 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.

Собравшихся на площади Ленина земляков приветствовал глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. В концерте были представлены лучшие номера фестиваля «Эхо войны». Завершил концерт молодежный флэшмоб «Помним всем сердцем» с участием танцевальных коллективов окружного центра.