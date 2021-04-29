В Тяжине прошел информационный час «Влияние алкоголя и наркотиков на организм подростка»

Экс-глава Мариинска получил 1,5 года колонии за превышение полномочий Экс-чиновник осужден по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой...

Застройщик кафе на набережной Кемерово рассказал о ходе строительства Позже Мордовин просто переоформил землю с одной своей компании на другую — ООО "Промышленные...

Праздничная программа с маршем и салютом пройдет в Кемерове 9 мая В кузбасской столице запланированы праздничные мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы, о чем...