В Тяжине прошел информационный час «Влияние алкоголя и наркотиков на организм подростка»

На мероприятии присутствовали студенты первого курса Тяжинского агропромышленного техникума. Для ребят был показан фильм «Алкоголь убивает - береги себя» и «Россия и ее соседи». После просмотра фильмов состоялось обсуждение увиденного.
Также был проведен тест «А сможете ли вы устоять? Сказать «НЕТ», в котором первокурсники приняли активное участие.
29/04/2021
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