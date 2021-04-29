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В Тяжине прошел информационный час «Влияние алкоголя и наркотиков на организм подростка»

На мероприятии присутствовали студенты первого курса Тяжинского агропромышленного техникума. Для ребят был показан фильм «Алкоголь убивает - береги себя» и «Россия и ее соседи». После просмотра фильмов состоялось обсуждение увиденного.
Также был проведен тест «А сможете ли вы устоять? Сказать «НЕТ», в котором первокурсники приняли активное участие.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/04/2021
Образование
Тяжин

Новости Кузбасса

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