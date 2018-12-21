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В Тяжине прошел интеллектуальный марафон среди школьников

В районном марафоне «И все-таки мы отстояли...», посвященном битве за Москву, приняли участие команды учащихся 10-11-х классов Тяжинской средней школы № 3 и Итатской средней школы. Ребятам нужно было пройти 3 этапа (защита презентации, викторина и выступление агитбригады).
Школьники представили домашнее задание – презентацию с публичной защитой. Каждая команда старалась емко, содержательно и интересно рассказать о ключевых сражениях битвы под Москвой, о героях-сибиряках, сражавшихся на московском направлении.
Во втором этапе ребятам предстояло поучаствовать в интерактивной викторине, где каждый показал хорошие знания и эрудицию. На вопросы школьники отвечали не задумываясь.
Выступления агитбригад никого ни оставили равнодушным. Каждой из команд предстояло рассказать об участниках Великой Отечественной войны, в тяжелейших боях отстоявших Москву. Выступления сопровождались демонстрацией видеоматериалов, исполнением песен военных лет с элементами театрализации.
Ребята имели возможность посмотреть кадры военной хроники, а также фрагменты художественных фильмов, повествующих о событиях Великой Отечественной войны.
Единодушным решением жюри марафона обе команды разделили первое место и были награждены Почетными грамотами Управления образования администрации Тяжинского муниципального района. Организовала и провела встречу методист МБУ «Информационно-методический центр» Елена Владимировна Ефименко.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/12/2018
Образование
Тяжин
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