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В Тяжине прошел интерактивный спектакль «Уикенд в Светофории»

В рамках областной акции «Лето с доставкой на дом» на детской игровой площадке в районе автопредприятия выступили актеры народного театра «Лица» районного Дома культуры «Юбилейный». Персонажи представления – колоритный попугай Кеша, ответственный родитель Рома, неуловимая Нарушилка живут в стране дорожных знаков Светофории, где добрый дядя милиционер Светофоркин все объяснит и всему научит, играя и веселясь.
Вместе с героями спектакля юные участники дорожного движения в игровом действии повторили основные правила поведения на дороге, вспомнили дорожные знаки, изучили сигналы светофора. Зрители согласились с главной идеей постановки о том, что каждый пешеход, так же как и водитель, должен не только знать, но и соблюдать правила дорожного движения.
Ребятишки пообещали провести летние каникулы весело, активно и обязательно безопасно.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/07/2020
Культура
Тяжин

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