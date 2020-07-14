В Тяжине прошел интерактивный спектакль «Уикенд в Светофории»

Нетрезвый водитель без прав сбил насмерть двух пешеходов в Кузбассе 58-летний мужчина и 41-летняя женщина умерли на месте. Прибывшие на место происшествия медики...

На Кузбасском мосту установили новую камеру видеонаблюдения Как рассказали в Госавтоинспекции, комплекс «Оракул» установлен на левобережной части Кузбасского...

Крупные реки Кузбасса пожелтели Как пояснили в организации, речь идёт о трёх водных объектах — это реки Кия, Кундат и Большой...