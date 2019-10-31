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В Тяжине прошел классный час «Умей сказать - нет!»

В клубе Парка культуры и отдыха перед учащимися 7-9-х классов школ районного центра с постановкой по профилактике употребления психоактивных веществ выступили участники театральной студии «Юные таланты». Врач психиатр-нарколог Тяжинской районной больницы Любовь Васильевна Васина прочитала лекцию о вредных веществах, о вреде алкоголя и курения, о возможных заболеваниях после употребления алкоголя и психотропных веществ.
Педагог-психолог Тяжинского центра дополнительного образования Алла Сергеевна Пастухова рассказала о приемах отказа людям, пытающимся вовлечь подростков в употребление психоактивных веществ. Представитель подразделения по делам несовершеннолетних Наталья Александровна Кузнецова рассказала о законах РФ и мерах наказания, за распространение, хранение, употребление ПАВ. Также перед ребятами выступила председатель женсовета поселка Тяжинский Галина Евгеньевна Дюбикова.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/10/2019
Образование
Тяжин
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