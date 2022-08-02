В Тяжине прошел концерт «Под Андреевским флагом»

На площади Ленина с 326-летием военно-морского флота России и 30-летием современного ВМФ РФ собравшихся поздравил председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.

Свои творческие номера землякам подарили Елизавета Ганцевич, Владимир Зырянов и участники театра танца «Весна». Праздничную атмосферу создавали вокальный инструментальный ансамбль «Ретро+» из города Мариинска, солисты из Тисульского округа и рок-группа «Мы» из поселка Тяжинский.

На протяжении всего вечера проходил розыгрыш различных подарков, работали фотозоны, морские мимы (театр-студия «поМОСТ» Тяжинского ДК) и аквагрим.