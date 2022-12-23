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В Тяжине прошел конкурс чтецов

В конкурсной программе, посвященной 110-летию со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова, приняли участие учащиеся отделения театрального искусства детской школы искусств № 31. Со сцены прозвучали известные стихотворные произведения и басни советского и российского писателя и поэта.
В антракте, при подведении итогов конкурса, с небольшой концертной программой перед зрителями выступили преподаватели и учащиеся отделения фортепиано. Участникам конкурса «Чепушинки» были вручены памятные дипломы и сладкие подарки. Победители конкурса отмечены дипломами за I, II, III место в каждой возрастной категории.

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/12/2022
Культура
Образование
Тяжин

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