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В Тяжине прошел конкурс рисунков «Любимый социальный работник»

Конкурс проводился среди получателей социальных услуг на дому, в соответствии с планом мероприятий по подготовке к 25-летнему юбилею центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района. Участие в конкурсе приняли 20 ветеранов в возрасте от 60 до 95 лет. Цель конкурса – активизация способностей пожилых людей в области художественного творчества и повышение престижа профессии соцработника.
Работы выполнены в разных техниках изобразительного искусства: рисование простым и цветными карандашами, восковыми мелками и фломастерами. Также несколько работ сделаны в технике коллажа.
Все работы очень реалистичны и душевны. Каждый из участников рисовал своего социального работника по-своему: кто-то изобразил момент из жизни, а кто-то создал портрет. Выставленные работы заинтересовали не только сотрудников учреждения, но и посетителей.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/01/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса
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