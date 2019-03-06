В Тяжине прошел конкурс среди допризывной молодежи

В Кузбассе сотрудники ЖЭКа пробили потолок в квартире Оказалось, что наш ЖЭК №3 на Северном Маганаке прочищал фановую трубу (причем даже не по нашему...

В Кузбассе арестовали пассажира, сообщившего о минировании самолёта В Кемеровской области на трое суток арестовали пассажира самолёта авиакомпании «Сибирь», который...

На опасной кузбасской шахте запретили добывать уголь На 90 суток в Мысках приостановлена деятельность участка Берегового на разрезе «Угольном». Как...