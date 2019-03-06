В Тяжине прошел конкурс среди допризывной молодежи

В конкурсе «Сегодня мальчишки, а завтра солдаты», посвященном 95-летию со дня образования Тяжинского района и 300-летию Кузбасса, приняли участие 5 команд образовательных организаций района.
В спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский рамках конкурса ребятам предстояло выполнить следующие задания «Визитная карточка», «Неполная разборка и сборка автомата», «Биатлон», «Плащ в рукава…Газы!», «Военизированная эстафета», «Строен в строю, силен в бою».
В жюри конкурса вошли майор запаса Николай Николаевич Николаенко, майор полиции Олег Викторович Фрейберг, директор детско-юношеской спортивной школы Евгений Николаевич Жернаков.
По итогам конкурса допризывников первое место заняла команда Тяжинской средней школы № 3, на втором месте команда Тяжинской средней школы № 2, и третье место досталось студентам Тяжинского агропромышленного техникума.
Начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района Алёна Александровна Артемьева и Евгений Николаевич Жернаков вручили участникам конкурса Почетные грамоты и Благодарственные письма отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района, а также памятные сувениры.
Для всех зрителей, болельщиков и участников конкурса с музыкальными номерами выступили Евгения Данилкова и группа «Мы» (районный Дом культуры «Юбилейный»), танцевальный коллектив «Созвездие» (Тяжинский центр дополнительного образования) и танцевальный коллектив «Эдельвейс» (Тяжинская средняя школа № 1).
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