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В Тяжине прошел «круглый стол»

В центре занятости населения Тяжинского района обсудили вопросы организации в 2019 году профессионального обучения граждан предпенсионного возраста.
Мероприятие проведено в целях реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения («Старшее поколение») национального проекта «Демография».
Основная цель мероприятия – доведение информации по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования до лиц предпенсионного возраста, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
Также была доведена информация по организации стажировки выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время и других услугах центра занятости населения.
На мероприятии присутствовали представители Тяжинских средних школ № 1, № 2, № 3, детсада № 1 «Березка», детсада № 2 «Колокольчик», детсада № 3 «Золотой ключик», детсада № 8 «Солнышко», центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района, УПФР в Тяжинском районе.
Участники мероприятия посмотрели презентации и ознакомились с порядком реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»». Также речь шла о порядке организации в Кемеровской области работы по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по направлению органов службы занятости отдельных категорий граждан и порядке организации стажировки выпускников организаций в целях приобретения ими опыта работы.
Всем присутствующим было предложено принять участие в реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и организовать профессиональное обучение своих работников предпенсионного возраста в образовательных организациях Кемеровской области или Тяжинском агропромышленном техникуме. Также представителям работодателя был представлен информационный материал в виде памяток и буклетов.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/08/2019
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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